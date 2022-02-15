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Захарова назвала дезинформацией заявления о «вторжении на Украину под чужим флагом»

Захарова назвала дезинформацией заявления о «вторжении на Украину под чужим флагом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания главы внешнеполитического министерства Великобритании Лиз Трасс о «вторжении» России на Украину «под чужим флагом» являются дезинформацией.

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