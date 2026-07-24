Ушедший из России автоконцерн снова отозвал более полумиллиона машин

Американский Ford объявил об очередной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), она затрагивает 565 691 автомобиль Ford Bronco и Bronco Raptor 2021–2026 модельных годов, проданных на американском рынке, пишет Reuters.
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