У стран Евросоюза нет суверенитета, поскольку политика диктуется США, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог и вице-президент Института Шиллера США Харли Шлангер, объясняя беспокойство в Брюсселе из-за того, что на выборах в Европарламент могут победить более лояльные к России партии.