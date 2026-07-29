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Портофино, Ибица, Капри: где и как отдыхают инфлюенсерши Перминова, Брулетова и Коркунова

Портофино, Ибица, Капри: где и как отдыхают инфлюенсерши Перминова, Брулетова и Коркунова

Пока одни звёзды коротают летние ночи в ночных клубах Ибицы, другие — публикуют в соцсетях фотографии на яхтах в бикини.

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