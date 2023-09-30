Посольство РФ в Ливии со смехом отреагировало на предупреждение США

Российское посольство в Ливии с иронией отреагировало на информацию о том, что Соединенные Штаты предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара и других высокопоставленных лиц страны от сближения с Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии