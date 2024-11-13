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Русская весна

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Antiwar раскрыл, кто закончит конфликт на Украине

Antiwar раскрыл, кто закончит конфликт на Украине

Только Россия и Украина могут закончить конфликт между собой, пишет издание Antiwar. «Каким бы ни был окончательный исход конфликта между Москвой и Киевом, он должен быть определен дипломатией между этими двумя сторонами», — говорится в материале.

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