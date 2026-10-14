В ближайшие дни Крым накроет непогода: объявлено экстренное предупреждение

Ваш браузер не поддерживает видео. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. «Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы.
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