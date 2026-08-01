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Царьград

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Диетолог Русакова раскрыла секрет похудения на хлебе с белком

Диетолог Русакова раскрыла секрет похудения на хлебе с белком

Российские учёные представили хлеб с клетчаткой и белком, способствующий снижению веса. Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила его пользу для контроля аппетита и уровня глюкозы, подчеркнув важность умеренности в потреблении.

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