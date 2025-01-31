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Нижегородская правда

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Александр Прудник: «Событием исторического значения для нашей страны стала СВО»

Александр Прудник: «Событием исторического значения для нашей страны стала СВО»

«Крупные вооруженные конфликты, в которых участвует государство, являются переломными моментами в его истории», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая важность и значимость идеи, предложенной Владимиром Путиным, объявить 2025 год Годом защитника отечества.

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