В Москве значительно выросла кадастровая стоимость недвижимости

В Москве изменилась кадастровая стоимость недвижимости. С 1 января 2024 года на территории столицы вступили в силу новые результаты определения кадастровой стоимости всех объектов недвижимости, за исключением земельных участков, сообщил Росреестр.
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