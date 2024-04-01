НМГ и РФПИ создают Коммерческий фонд развития кино и анимации в России

пресс-служба ЗАО «НМГ» Национальная Медиа Группа (НМГ) и Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) инвестируют в создание совместного Коммерческого фонда развития кино и анимации, который займется финансированием производства полнометражных фильмов для проката в кинотеатрах на коммерческой основе.
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