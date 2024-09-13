Московские коммунальщики привели в порядок парки и скверы в Донбассе и Луганске

Московские коммунальщики помогают в благоустройстве Донецка и Луганска Москва продолжает оказывать поддержку в восстановлении Донбасса, занимаясь благоустройством жилых домов, медицинских учреждений и общественных пространств.
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