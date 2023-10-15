Минобороны: ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский поделился данными, в соответствии с которыми Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации осуществили ракетно-бомбовые удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались под Синьковкой и прочими населенными пунктами на территории Купянского района.