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Минобороны: ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой

Минобороны: ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский поделился данными, в соответствии с которыми Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации осуществили ракетно-бомбовые удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались под Синьковкой и прочими населенными пунктами на территории Купянского района.

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