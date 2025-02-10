Закрытый доступ: в России банки одобряют лишь 5% заявок на потребкредиты

И, по мнению экспертов, вряд ли ситуация изменится в 2025 году. В январе этого года в России уровень одобрения кредитов банками снизился до рекордного минимума - 5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии