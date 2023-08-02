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«Интер» арендует Самарджича за 4 млн евро с обязательным выкупом за 16+2 млн. Фаббиан перейдет в «Удинезе» за 4 млн

Миланский клуб работает над трансфером полузащитника «Удинезе» и согласился включить в сделку хавбека Джованни Фаббиана.

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