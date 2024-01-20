Водитель из Ростовской области совершил серьёзную аварию с жертвами

В легковом автомобиле, который снёс грузовик на трассе, находилась еще и пассажирка.Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, где столкнулись грузовой автомобиль и авто "Лада Приора", на 679-м километре под Павловском.