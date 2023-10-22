Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 24 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив за это время 90 боеприпасов, сообщает 23 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).