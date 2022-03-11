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Производитель автомобилей Peugeot приостановил экспорт из России

Производитель автомобилей Peugeot приостановил экспорт из России

Автомобильный концерн Stellantis, который совместно с Mitsubishi Motors владеет заводом «ПСМА Рус» в Калужской области, сообщил о приостановке импорта и экспорта из России легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LVC), передает РБК.

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