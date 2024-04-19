Нары зовут!

Sobering Но таки обиду наивный Квачков затаил. И он по своей безграмотности пошёл дальше, начал критиковать всех и вся связанного с СВО. тут его за яйца никто не тянул. Сам виноват.

S Sobering Точно также враги России развели наивного Пригожина. Пригожин и не собирался делать того, что ему приписывали многие идиоты. Пригожин сам одумался, без всякого влияния на его мозги Лукаша. Но раз Пригожин включился в наивный и проигрышный для него сценарий, то понятное дело, что его должны были убрать те, кто науськивал Пригожина на "переворот"