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Нары зовут!

Нары зовут!

Бывшему полковнику Владимиру Квачкову утвердили административное наказание Московский городской суд оставил постановление Дорогомиловского районного суда города Москвы о назначении Квачкову Владимиру Васильевичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения.

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Комментарии
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Sobering
Но таки обиду наивный Квачков затаил. И он по своей безграмотности пошёл дальше, начал критиковать всех и вся связанного с СВО. тут его за яйца никто не тянул. Сам виноват.
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1 час.
S
Sobering
Точно также враги России развели наивного Пригожина. Пригожин и не собирался делать того, что ему приписывали многие идиоты. Пригожин сам одумался, без всякого влияния на его мозги Лукаша. Но раз Пригожин включился в наивный и проигрышный для него сценарий, то понятное дело, что его должны были убрать те, кто науськивал Пригожина на &quot;переворот&quot;
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58 мин.
Nikolay Zakharov
Действительно,власти делать что ли нечего,гнобят и гнобят старого воина, депутаты и чиновники порой несут такую несусветную пургу и ничего,только оклады себе прибавляют, а тут подделали на старика аккаунт,он и комп не знает какую кнопку нажать.
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45 мин.

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