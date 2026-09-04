Ванилла SU
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Ванилла SU

254 подписчика

Как выбрать кисти для миниатюр и продлить им жизнь: личный опыт

Как выбрать кисти для миниатюр и продлить им жизнь: личный опыт

Когда я только начинал заниматься росписью миниатюр, мне казалось, что все проблемы от кривых рук. Со временем стало очевидно: чаще всего виноват не человек, а неправильно подобранный инструмент.

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