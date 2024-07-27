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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Томас не согласен с тем, что Леброн Джеймс взял бы 15 титулов подряд, окажись в НБА в 70-е годы

Один из лучших запасных в истории НБА ранее заявил: «Перенесите Леброна в 1975-й, он выиграл бы 15 титулов подряд».

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