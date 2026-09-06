Роскачество: тыквенный сок помогает сердцу, пищеварению и иммунитету

Специалисты Роскачества рассказали RT о полезных свойствах тыквенного сока. В 100 г мякоти тыквы содержится 26 ккал, 1 г белков, 0,1 г жиров и 4,4 г углеводов.
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