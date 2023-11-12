БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    а египет помнит об этом?Как Советский Сою...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Я бы еще добавил "С любовью!""Если русские не ...
  • Михаил Игнатов
    Несколько лет назад ЦРУ арестовало жену с дочерью (которые проживали в США) одного высокопоставленного сотрудника наш...Из элиты на нары:...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.11.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.11.2023

ВС РФ нанесли ракетный удар по аэропорту Борисполь в Киеве, где находятся ЗРК западного производства Сегодня по аэропорту Борисполь в Киеве был нанесен удар баллистическими ракетами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
татьяна кирк
К сожалению, Галина,никто нас не слышит  , и все наши возмущения - в форточку  !  Почему ВВП держит рядом с собой Пескова ? Не понимаю. Или, действительно, двойные стандарты? Пустить в страну этого гада Фридмана-  о чём ещё говорить ?
Ответить
17 час.
Игорь Сипкин
слышат, но тут у них своя политика, часто финансовая. за годы существования сайта я иногда видел реакцию на статьи этого сайта, причем реакции разные. когда опубликовал статью о задержании в казахстане нашего военного пенсионера зимой (первая публикация и единственная была летом), проверив информацию. реакция была в течении 3-4 дней на уровне нашего МИДа, человека освободили. Были угрозы лично мне за публикации в 2014 году о войне на донбассе от одного из фанатов &quot;Локомотива&quot;. После моей публикации об этом мне пришло сообщение, чтобы я дальше работал- он больше меня не побеспокоит. и точно, он исчез даже в соц.сетях. Была реакция на одного &quot;уважаемого&quot; человека, хозяина громкой сети хоз и стройматериалов (писать не буду-чревато) о том, как он через убийства стал им. были разборки в полиции, жалобы его адвакатов- чуть не посадили. обошлось из-за того, что на уровне следствия в полиции это дело развалили, уничтожив свидетелей.
Ответить
5 час.
Малк
Наши чиновники будут сидеть и ждать, ЧТО скажет по поводу мигрантского беспредела ВВП, а до его комментариев будут только отдельные &quot;всплески&quot; силовиков - попытки действовать по закону!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх