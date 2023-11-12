ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.11.2023

Игорь Сипкин

слышат, но тут у них своя политика, часто финансовая. за годы существования сайта я иногда видел реакцию на статьи этого сайта, причем реакции разные. когда опубликовал статью о задержании в казахстане нашего военного пенсионера зимой (первая публикация и единственная была летом), проверив информацию. реакция была в течении 3-4 дней на уровне нашего МИДа, человека освободили. Были угрозы лично мне за публикации в 2014 году о войне на донбассе от одного из фанатов "Локомотива". После моей публикации об этом мне пришло сообщение, чтобы я дальше работал- он больше меня не побеспокоит. и точно, он исчез даже в соц.сетях. Была реакция на одного "уважаемого" человека, хозяина громкой сети хоз и стройматериалов (писать не буду-чревато) о том, как он через убийства стал им. были разборки в полиции, жалобы его адвакатов- чуть не посадили. обошлось из-за того, что на уровне следствия в полиции это дело развалили, уничтожив свидетелей.