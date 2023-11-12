ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.11.2023

ВС РФ нанесли ракетный удар по аэропорту Борисполь в Киеве, где находятся ЗРК западного производства Сегодня по аэропорту Борисполь в Киеве был нанесен удар баллистическими ракетами.
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Комментарии
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татьяна кирк
К сожалению, Галина,никто нас не слышит , и все наши возмущения - в форточку ! Почему ВВП держит рядом с собой Пескова ? Не понимаю. Или, действительно, двойные стандарты? Пустить в страну этого гада Фридмана- о чём ещё говорить ?
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17 час.
Игорь Сипкин
слышат, но тут у них своя политика, часто финансовая. за годы существования сайта я иногда видел реакцию на статьи этого сайта, причем реакции разные. когда опубликовал статью о задержании в казахстане нашего военного пенсионера зимой (первая публикация и единственная была летом), проверив информацию. реакция была в течении 3-4 дней на уровне нашего МИДа, человека освободили. Были угрозы лично мне за публикации в 2014 году о войне на донбассе от одного из фанатов "Локомотива". После моей публикации об этом мне пришло сообщение, чтобы я дальше работал- он больше меня не побеспокоит. и точно, он исчез даже в соц.сетях. Была реакция на одного "уважаемого" человека, хозяина громкой сети хоз и стройматериалов (писать не буду-чревато) о том, как он через убийства стал им. были разборки в полиции, жалобы его адвакатов- чуть не посадили. обошлось из-за того, что на уровне следствия в полиции это дело развалили, уничтожив свидетелей.
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5 час.
Малк
Наши чиновники будут сидеть и ждать, ЧТО скажет по поводу мигрантского беспредела ВВП, а до его комментариев будут только отдельные "всплески" силовиков - попытки действовать по закону!
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3 час.
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