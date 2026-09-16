Захарова назвала развитие науки ответом на западные фейки

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге Мария Захарова заявила, что лучший ответ России на западные фейки - это развитие науки, промышленности и технологий.
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