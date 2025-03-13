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В Раде исключили продолжение украинского конфликта при одном условии

Возобновление украинского конфликта после заключения перемирия между Москвой и Киевом невозможно. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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