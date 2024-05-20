Взаимодействие образования и промышленности: итоги встречи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла встреча, организованная Свердловским региональным отделением Союза машиностроителей России, которая собрала руководителей 20 образовательных учреждений города, а также представителей Министерства промышленности и науки Свердловской области и Департамента образования администрации Екатеринбурга.
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