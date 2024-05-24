В Харькове готовятся построить подземный городской парк-убежище стоимостью 225 миллионов евро

Глава Харькова заявил о планах построить подземный город стоимостью 225 миллионов евро. Проект "Шелтер Парк" занимает площадь почти в 236 тысяч квадратных метров и предусматривает размещение школ, медицинских учреждений, торгового центра и коворкинга.