FiNE NEWS

1 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Завод КамАЗ могут построить в Демократической Республике Конго. Там же могут внедрить карты «Мир»

Завод КамАЗ могут построить в Демократической Республике Конго. Там же могут внедрить карты «Мир»

Посол Демократической Республики Конго (ДРК) в Российской Федерации Иван Вангу Нгимби заявил, что ДРК обсуждает с КамАЗом увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе, столице ДРК.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх