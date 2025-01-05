Сделает ли цифровой профиль гастарбайтеров более законопослушными?

В целях облегчения контроля въезжающих в Россию иммигрантов и их статуса с 30 июня 2025 года будут создаваться цифровые профили иностранцев, включающие персональные и биометрические данные, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на постановление правительства.
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