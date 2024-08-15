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"Вас не простят": Украинских пленных требуют освободить. Правда из Курской области, от которой становится не по себе

"Вас не простят": Украинских пленных требуют освободить. Правда из Курской области, от которой становится не по себе

Фото: Freepik Взятых в Курской области украинских пленных, которые пришли на территорию России с оружием, требуют освободить.

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