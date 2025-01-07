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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«В восторге и ужасе одновременно»: новый трейлер подтвердил, когда стартует ...

«В восторге и ужасе одновременно»: новый трейлер подтвердил, когда стартует ...

«В восторге и ужасе одновременно»: новый трейлер подтвердил, когда стартует второй сезон сериала The Last of UsСоруководитель Naughty Dog и режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) со сцены Consumer Electronics Show 2025 (CES 2025) представил новый тизер-трейлер второго сезона сериала The Last of Us.

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