KurskTV.Ru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

KurskTV.Ru

4 подписчика

В Курской области ВСУ разрушили и повредили более 70 учреждений культуры

<p style="text-align:justify"><strong>Разрушены или повреждены 76 культурных зданий в Курской области в результате боевых действий ВСУ, сообщил телеграм-канал &laquo;Курский характер&raquo;</strong></p> <p style="text-align:justify">&laquo;76 зданий, которые разрушены либо пострадали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх