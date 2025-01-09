В Курской области ВСУ разрушили и повредили более 70 учреждений культуры

<p style="text-align:justify"><strong>Разрушены или повреждены 76 культурных зданий в Курской области в результате боевых действий ВСУ, сообщил телеграм-канал «Курский характер»</strong></p> <p style="text-align:justify">«76 зданий, которые разрушены либо пострадали.
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