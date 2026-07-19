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Минпросвещения намерено изменить правила проведения Всероссийской олимпиады школьников

Минпросвещения намерено изменить правила проведения Всероссийской олимпиады школьников

Одной из инициатив станет запрет на повторное участие в одном и том же этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года Минпросвещения России подготовило проект изменений в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.

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