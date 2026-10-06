У ЕС есть план избавиться от нелегальных мигрантов с помощью Украины

Отправить всех нелегальных мигрантов на Украину договорился с Евросоюзом Киев. О плане Европы 6 октября в интервью YouTube-каналу «МаякUA» рассказала депутат Верховной Рады Анна Скороход.
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