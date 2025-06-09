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Царьград

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"Надеюсь стать оливковой ветвью": Из Британии на "Форум будущего 2050" прибыл особый гость

"Надеюсь стать оливковой ветвью": Из Британии на "Форум будущего 2050" прибыл особый гость

Одним из первых в столицу России на наш "Форум будущего 2050" прибыл особый гость из Великобритании. Мэтью Гроувз - главный представитель консерваторов по вопросам жилищного строительства.

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