Офис Трампа открестился от советника, призвавшего Зеленского отказаться от Крыма

Представитель избранного президента США Дональда Трампа заявил, что высказывание Брайана Ланзы, советника кампании будущего главы Штатов, о том, что Украина должна отказаться от претензий на Крым, не отражает официальную позицию офиса политика.
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