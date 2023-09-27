Изобретатель из Пермского Политеха создал топливную ячейку для ракетных и авиадвигателей

На исследование выдан патент. Твердая ячейка из твердотопливных гранул имеет цилиндрический корпус. Форма гранул сферическая или овально-сферическая, и в одной топливной ячейке находятся гранулы разного размера, благодаря чему они относительно плотно прижаты друг к другу.