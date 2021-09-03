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Муждабаев предложил переименовать Севастополь, Симферополь и Евпаторию

Муждабаев предложил переименовать Севастополь, Симферополь и Евпаторию

Сбежавший из Москвы на Украину, находящийся в международном розыске журналист Айдер Муждабаев предложил Верховной Раде переименовать крымские города, лишив их русских и древнегреческих названий, искореняя «русский дух».

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