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Ларионов: «Мы хотим справедливости. В матче четыре арбитра, восемь глаз — не увидеть такой толчок в спину…»

Ларионов: «Мы хотим справедливости. В матче четыре арбитра, восемь глаз — не увидеть такой толчок в спину…»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал гостевое поражение от московского «Динамо» в овертайме (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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