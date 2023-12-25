Врач Котова: голова может болеть из-за нехватки сна и неудобной позы

Внезапная головная боль может быть вызвана неочевидными причинами: от общей усталости и нехватки сна до неудобной одежды или долгого сидения за рабочим столом, сообщила кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова.
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