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Спасительная рассрочка увеличивает риски

Спасительная рассрочка увеличивает риски

На рынке новостроек резко выросла доля рассрочек при покупке жилья. Однако этот антикризисный инструмент несет существенные специфические риски для всех участниковTASS Девелоперы активно замещают ипотеку рассрочками при продаже квартирчитайте на monocle.

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