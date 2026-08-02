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Ивановские новости

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В Лежневском районе Ивановской области сожгут заражённый скот

В Лежневском районе Ивановской области сожгут заражённый скот

Для сжигания заражённого скота на карантинной территории привезли восемь грузовиков с автомобильными покрышками, местные жители обеспокоены экологическими последствиями и опасаются ночного проведения процедуры.

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