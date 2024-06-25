VK и НИУ ВШЭ подготовят специалистов по работе с ИИ и высоконагруженными системами

VK и Московский институт электроники и математики имени А. Н. Тихонова Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (МИЭМ НИУ ВШЭ) объявили о старте набора на три магистерские программы Инженерно-математической школы.
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