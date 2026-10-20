ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Фразу "На выходные я все придумал сам" россиянки назвали самой романтичной. Это показало совместное исследование сервиса знакомств "Мамба" и ювелирного бренда SOKOLOV, результаты которого 20 октября опубликовали "Известия".