Взятка доказана. Бывший свердловский министр транспорта отправится в колонию на 6,5 лет

Кроме того, с руководителя взыщут штраф в десятикратном размере взяткиВ колонию на шесть лет и шесть месяцев по решению суда должен отправится бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
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