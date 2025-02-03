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Царьград

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Взятка доказана. Бывший свердловский министр транспорта отправится в колонию на 6,5 лет

Взятка доказана. Бывший свердловский министр транспорта отправится в колонию на 6,5 лет

Кроме того, с руководителя взыщут штраф в десятикратном размере взяткиВ колонию на шесть лет и шесть месяцев по решению суда должен отправится бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

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