ИГОРЬ ЛИСИН Когда речь заходит о миграционной проблематике, критики бесконтрольного наплыва инокультурных приезжих любят говорить, дескать, нельзя допустить превращения Москвы или любого другого российского города в Узбекистан/Таджикистан.
Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться
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GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: Домострой по таджикский: http://kozyrev-gi.ru/pages/domostroj-po-tadzhikski/
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kozyrev-gi
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12 час.
Н
Николай
У нас СВЕТСКОЕ веротерпимое государство, но все эти "полкИ" на мусульманские праздники в Москве - это НОНСЕНС!!!
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11 час.
Михаил
ну-ну уважаемые россияне,а как же красные-зеленые-фиолетовые и проч. линии.
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10 час.
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