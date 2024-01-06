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Несекретные материалы

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Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

ИГОРЬ  ЛИСИН Когда речь заходит о миграционной проблематике, критики бесконтрольного наплыва инокультурных приезжих любят говорить, дескать, нельзя допустить превращения Москвы или любого другого российского города в Узбекистан/Таджикистан.

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Комментарии
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GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: Домострой по таджикский: http://kozyrev-gi.ru/pages/domostroj-po-tadzhikski/
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kozyrev-gi
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12 час.
Н
Николай
У нас СВЕТСКОЕ веротерпимое государство, но все эти &quot;полкИ&quot; на мусульманские праздники в Москве - это НОНСЕНС!!!
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11 час.
Михаил
ну-ну уважаемые россияне,а как же красные-зеленые-фиолетовые и проч. линии.
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10 час.

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