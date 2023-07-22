Актёр Николай Крючков: самый большой провал из-за запоя, за которым последовал феноменальный успех
В 1930-50-е годы в Советском Союзе сформировалась плеяда кинозвезд, которых знала вся страна. После войны кино стало более или менее массовым видом искусства за счет расширения сети советских кинотеатров, а также постепенно распространения первых телевизоров.
Комментарии
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Существенное уточнение. "Кино в послевоенное время стало ьолее-менее массовым искусством" -- неправильный вывод автора. Да он и сам опровергает это утверждение, перечисляя фильмы, в которых снимался Крючков в 30- годы. Герои Крючкова, Андреева, Алейникова, Ульянова -- настоящие герои своей эпохи. Теперь же, да простят мне правду, на экранах кино манекены и куклы.
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