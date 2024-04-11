Ветеран из Куркина отметила столетний юбилей

Глава управы Куркина Денис Тараканов совместно с кадетами школы 2005 и руководством Советом ветеранов района с теплыми поздравлениями навестили участницу Великой Отечественной войны, фронтовую медсестру – Бондареву Марию Ивановну.
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