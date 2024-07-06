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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio настраивает на эпическое фэнтезийное путешест...

Сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio настраивает на эпическое фэнтезийное путешест...

Сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio настраивает на эпическое фэнтезийное путешествиеВ 2024 году Atlus уже успела отличиться: Persona 3 Reload, Unicorn Overlord и Shin Megami Tensei 5: Vengeance стали одними из лучших релизов года, но самый крупный (потенциально) релиз года все еще находится в разработке… источник#Atlus #Megami_Tensei.

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