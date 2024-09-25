Под Выборгом захоронили останки 17 воинов Красной Армии, погибших в 1941-м

Торжественно-траурная церемония захоронения останков 17 бойцов и командиров 115-й стрелковой дивизии РККА, погибших при обороне в августе 1941 года, состоялась в поселке Лесогорский Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального отделения Поискового движения России 24 сентября в соцсети «ВКонтакте».