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Под Выборгом захоронили останки 17 воинов Красной Армии, погибших в 1941-м

Под Выборгом захоронили останки 17 воинов Красной Армии, погибших в 1941-м

Торжественно-траурная церемония захоронения останков 17 бойцов и командиров 115-й стрелковой дивизии РККА, погибших при обороне в августе 1941 года, состоялась в поселке Лесогорский Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального отделения Поискового движения России 24 сентября в соцсети «ВКонтакте».

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